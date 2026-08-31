Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на использование воздушного пространства объявлены в районе московского аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В связи с этим аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Утром 30 августа аналогичные ограничения уже вводились во Внуково, а также в Домодедово. Обе авиагавани обслуживали рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Спустя некоторое время данные меры отменили.

Корректировки вводились в связи с угрозой БПЛА в Московском регионе. В частности, в воскресенье на подлете к Москве было уничтожено 18 беспилотников.