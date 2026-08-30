Временные ограничения вновь объявлены в аэропорту Внуково

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на полеты вновь введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов уже вводились минувшей ночью во Внуково, а также в Шереметьево. Меры безопасности были связаны с угрозой БПЛА в столичном регионе. Так, с полуночи на подлете к Москве было сбито 10 вражеских БПЛА.

Спустя некоторое время ограничения на полеты отменили в обоих аэропортах, они вернулись к штатной работе.