30 августа, 06:19Транспорт
Временные ограничения вновь объявлены в аэропорту Внуково
Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова
Временные ограничения на полеты вновь введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов уже вводились минувшей ночью во Внуково, а также в Шереметьево. Меры безопасности были связаны с угрозой БПЛА в столичном регионе. Так, с полуночи на подлете к Москве было сбито 10 вражеских БПЛА.
Спустя некоторое время ограничения на полеты отменили в обоих аэропортах, они вернулись к штатной работе.