Облачная погода с дождем ожидается в Москве 30 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем, местами умеренным, прогнозируется в Москве в воскресенье, 30 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 12 градусов, по области – до плюс 9 градусов.

В сентябре Москву и регионы Центральной России, вероятно, накроют ливни, а привычного бабьего лета в начале осени может не быть. Специалисты связали возможные погодные изменения с усилением Эль-Ниньо.

Жители России и других стран Северного полушария встретят астрономическую осень 23 сентября, в день осеннего равноденствия. В 03:05 по московскому времени дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное.