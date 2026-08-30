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00:27

Политика

Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства поблагодарил горняков, инженеров, технологов и рабочих Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, а также северных, сибирских и дальневосточных угольных регионов за упорный труд и преданность делу. Он подчеркнул, что их работа вносит значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета, экономической и оборонной мощи страны.

Путин напомнил, что с профессией шахтера неразрывно связана история РФ: предшественники заложили индустриальный фундамент, дали толчок развитию металлургии, машиностроения и транспорта. Во время Великой Отечественной войны горняки обеспечивали бесперебойную работу заводов, а в послевоенные годы участвовали в восстановлении городов и предприятий.

Президент отметил, что Россия занимает второе место в мире по запасам угля, третье – по экспорту и шестое – по добыче. Несмотря на сложный период в отрасли, страна сохраняет ведущие позиции на мировом рынке, а потребности внутри страны в коксующемся и энергетическом угле полностью обеспечены. В 2025 году предприятия сохранили объем добычи на уровне 440 миллионов тонн, а производительность труда за пять лет выросла на 18%.

Глава государства заявил, что власти продолжат развивать угольную промышленность, решать вопросы транспортной логистики, безопасности на производствах и улучшения качества жизни шахтерских семей. Он также призвал уделять приоритетное внимание подготовке кадров и повышению престижа профессий шахтеров и горняков.

"Сама шахтерская профессия требует особого мужества и выдержки. Здесь трудятся люди волевые, обладающие уникальной интуицией, наделенные умением "слышать" шахту и мгновенно принимать верные решения", – сказал Путин, пожелав работникам отрасли здоровья и благополучия.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что запасов угля хватит еще на тысячу лет. Он подчеркнул, что у России нет планов по отказу от угля для энергетики.

В настоящий момент угольная генерация является наиболее надежной и стабильной, кроме того, уголь остается одним из самых низких по стоимости источником энергии. Это является важнейшим фактором при формировании цены на электроэнергию.

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