Лидеры 17 государств и генсек ООН примут участие в саммите ШОС в Бишкеке

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Лидеры 17 иностранных государств и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Бишкеке 31 августа – 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова.

Помимо глав государств – членов организации (Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан), на встречу приглашены президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, председатель правительства Того Фор Гнассингбе, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан и вице-премьер Египта Хусейн Иса.

От международных организаций участие подтвердили генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай.

Участники обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, приоритетные направления дальнейшего развития ШОС, а также перспективы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам саммита планируется подписать декларацию 25-летия организации, а также документы и решения, направленные на укрепление многопланового сотрудничества и совершенствование ее деятельности. Кроме того, будет принят ряд тематических заявлений глав государств.

В рамках встречи в формате "ШОС плюс" в расширенном составе состоится обмен мнениями по вопросам укрепления центральной координирующей роли ООН и международного права, содействия устойчивому развитию и расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что следующий саммит ШОС пройдет в Пакистане. Россия, в свою очередь, примет председательство в 2027–2028 годах. Кроме того, на заседании ШОС будет принято решение о следующем председателе.