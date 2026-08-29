Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 19:42

Экономика

Лидеры 17 государств и генсек ООН примут участие в саммите ШОС в Бишкеке

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Лидеры 17 иностранных государств и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Бишкеке 31 августа – 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова.

Помимо глав государств – членов организации (Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан), на встречу приглашены президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, председатель правительства Того Фор Гнассингбе, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан и вице-премьер Египта Хусейн Иса.

От международных организаций участие подтвердили генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай.

Участники обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, приоритетные направления дальнейшего развития ШОС, а также перспективы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам саммита планируется подписать декларацию 25-летия организации, а также документы и решения, направленные на укрепление многопланового сотрудничества и совершенствование ее деятельности. Кроме того, будет принят ряд тематических заявлений глав государств.

В рамках встречи в формате "ШОС плюс" в расширенном составе состоится обмен мнениями по вопросам укрепления центральной координирующей роли ООН и международного права, содействия устойчивому развитию и расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что следующий саммит ШОС пройдет в Пакистане. Россия, в свою очередь, примет председательство в 2027–2028 годах. Кроме того, на заседании ШОС будет принято решение о следующем председателе.

Читайте также


экономика

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика