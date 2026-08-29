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29 августа, 15:23

Политика

В Нигере подавили попытку мятежа

Фото: AP Photo/Sam Mednick

Попытка мятежа со стороны военных была подавлена в столице страны Ниамее, где в ночь на 29 августа произошли вооруженные столкновения. Это следует из заявления Минобороны Нигера, зачитанного по национальному телевидению.

"В ночь с 28 на 29 августа 2026 года группа военнослужащих, нарушивших требования воинской дисциплины, предприняла попытку удерживать силой некоторых своих сослуживцев в казарме на базе 101 в Ниамее и открыла огонь по ряду стратегически важных объектов столицы", – отмечается в документе.

В ведомстве добавили, что оперативная реакция сил обороны и безопасности помогла локализовать акт неповиновения и восстановить контроль над объектами.

В свою очередь, африканское издание Jeuneafrique утверждает, что военные столкновения были попыткой мятежа молодых офицеров, недовольных ситуацией в стране.

"Атаке подверглись президентский дворец, аэропорт и национальное телевидение", – уточняет издание.

Сообщается, что президентская гвардия уже отбила атаку мятежников на президентский дворец. Власти Нигера призвали население "сохранять спокойствие и беспрепятственно заниматься своими повседневными делами".

Стрельба и взрывы были слышны утром 29 августа в нескольких районах столицы, в том числе в районе аэропорта, где также располагается военная база, и в административном квартале, в котором находится президентский дворец. На время было прервано вещание местного телеканала.

Ранее военнослужащие Бенина смогли зачистить страну от участников неудавшейся попытки госпереворота. Глава МВД Бенина Алассан Сейду сообщил, что небольшая группа солдат подняла мятеж "с целью дестабилизировать государство и его институты". Однако армия Бенина смогла сохранить контроль над ситуацией.

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