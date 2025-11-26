26 ноября, 19:20Политика
Военные захватили власть в Гвинее-Бисау в результате госпереворота
Фото: AP Photo/Darcicio Barbosa
Военные захватили власть в Гвинее-Бисау в результате госпереворота, сообщило агентство AFP.
Было объявлено о приостановке избирательных кампаний в стране, несмотря на то что 23 ноября прошли всеобщие выборы. Также военнослужащие закрыли государственные границы.
Вместе с тем президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало рассказал изданию Jeune Afrique, что его арестовали в рабочем кабинете. По его данным, переворот осуществлялся под руководством начальника штаба сухопутных войск.
На фоне происходящего посольство РФ в Гвинее-Бисау было переведено в состояние повышенной готовности, о чем диппредставительство сообщило ТАСС. В настоящее время выход в город запрещен.
Ведомство также поддерживает связь с соотечественниками и представительствами коммерческих компаний, следит за развитием событий.
"По поводу судьбы главы государства Умару Сисоку Эмбало из самых разных источников поступают противоречивые сведения, пока ясности нет", – отметили в посольстве РФ, добавив, что здание ЦИК захвачено.
В диппредставительстве также рассказали о выстрелах, которые были слышны в центре города во второй половине дня.
Последний раз попытка госпереворота происходила в Гвинее-Бисау в 2022 году. Тогда вооруженные люди ворвались в здание правительства и выгнали оттуда членов кабмина.
Президент страны некоторое время был в заложниках, позже его освободили. Спустя время он сообщил, что вернулся во дворец. Ситуация тогда находилась под его контролем.