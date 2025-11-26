Фото: AP Photo/Darcicio Barbosa

Военные захватили власть в Гвинее-Бисау в результате госпереворота, сообщило агентство AFP.

Было объявлено о приостановке избирательных кампаний в стране, несмотря на то что 23 ноября прошли всеобщие выборы. Также военнослужащие закрыли государственные границы.

Вместе с тем президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало рассказал изданию Jeune Afrique, что его арестовали в рабочем кабинете. По его данным, переворот осуществлялся под руководством начальника штаба сухопутных войск.

На фоне происходящего посольство РФ в Гвинее-Бисау было переведено в состояние повышенной готовности, о чем диппредставительство сообщило ТАСС. В настоящее время выход в город запрещен.

Ведомство также поддерживает связь с соотечественниками и представительствами коммерческих компаний, следит за развитием событий.

"По поводу судьбы главы государства Умару Сисоку Эмбало из самых разных источников поступают противоречивые сведения, пока ясности нет", – отметили в посольстве РФ, добавив, что здание ЦИК захвачено.

В диппредставительстве также рассказали о выстрелах, которые были слышны в центре города во второй половине дня.

Последний раз попытка госпереворота происходила в Гвинее-Бисау в 2022 году. Тогда вооруженные люди ворвались в здание правительства и выгнали оттуда членов кабмина.

Президент страны некоторое время был в заложниках, позже его освободили. Спустя время он сообщил, что вернулся во дворец. Ситуация тогда находилась под его контролем.

