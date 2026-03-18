18 марта, 15:16

Политика

Суд в Польше принял решение об экстрадиции археолога Бутягина на Украину

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Суд в Польше принял решение об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщили близкие ученого в телеграм-канале.

"В Варшаве состоялось заседание суда первой инстанции по делу Александра Бутягина. Суд постановил удовлетворить запрос Украины об экстрадиции", – говорится в сообщении.

Защита археолога собирается обжаловать данное решение. Отмечается, что суд проигнорировал отсутствие доказательств обвинения в разрушении памятников Бутягиным. Также ничем не подтверждается сумма ущерба.

Кроме того, нарушения, описанные в деле, не предполагают лишения свободы. По утверждению адвокатов, материалы описывают исключительно факт проведения раскопок без разрешения Украины. Согласно украинскому Уголовному кодексу, это не является экстрадиционным преступлением.

Польские спецслужбы задержали Бутягина в декабре 2025 года. Ему было предъявлено обвинение в "уничтожении культурного наследия" во время проведения раскопок в Крыму и грозило до 10 лет лишения свободы.

В Кремле на это заявили, что Москва будет защищать интересы археолога по дипломатическим каналам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также предупредила Польшу о последствиях в связи с арестом Бутягина.

При этом сам Бутягин заявлял в польском суде, что его выдача Украине представляет угрозу жизни. Это связано с тем, что он является гражданином России.

судыполитиказарубежом

