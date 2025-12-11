RMF FM: в Польше по запросу Киева задержали археолога из "Эрмитажа" Бутягина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Спецслужбы Польши по запросу Украины задержали российского археолога и сотрудника "Эрмитажа" Александра Бутягина, который якобы проводил раскопки в Крыму. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Уточняется, что специалиста задержали на прошлой неделе, когда он направлялся на Балканы из Нидерландов. До этого он проводил серию лекций в Европе.

Мужчина отказался давать показания в прокуратуре. Его арестовали на 40 дней.

В настоящее время польские правоохранители ожидают запроса Украины на экстрадицию археолога. По предварительным данным, Бутягину по заочно предъявленному обвинению грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказал РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, адвокат ученого подал жалобу на решение суда о его аресте, но пока апелляция не рассмотрена.

Ранее сотрудники миграционной службы и полиции Монголии задержали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского во время обследования заброшенных урановых карьеров, которые проходили в районе Мардай.

По словам ученого, он приехал в Монголию по приглашению местных экологических активистов, которые борются с добычей урана. Ожаровский заявил, что к нему подъехала машина, из которой вышла девушка, представившись сотрудником миграционной службы. Она попросила его паспорт для проверки, после чего забрала документ.

Физик-ядерщик подозревает, что поводом для задержания могли стать сообщения в монгольских соцсетях о его якобы связях с российскими спецслужбами или "Росатомом". Спустя время Ожаровский был депортирован в Россию.

