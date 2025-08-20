Российского физика-ядерщика Ожаровского задержали в Монголии

Фото: vk.com/Андрей Ожаровский

Сотрудники миграционной службы и полиции Монголии задержали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского. Об этом сообщил сам ученый журналистам РБК.

По словам физика, он прибыл в Монголию по приглашению местных экологических активистов, которые борются с добычей урана. Задержание произошло во время обследования заброшенных урановых карьеров в районе Мардай.

Ожаровский рассказал, что к нему подъехал автомобиль, из которой вышла девушка, представившись сотрудником миграционной службы. Она попросила его паспорт для проверки информации, после чего забрала документ.

Ученый добавил, что ему не было предъявлено никаких обвинений. При этом он подозревает, что поводом для задержания могли стать сообщения в монгольских соцсетях о его якобы связях с российскими спецслужбами или "Росатомом".

В данный момент Ожаровский вместе с сотрудниками полиции направляется к ближайшему погранпереходу, где есть офис миграционной службы.

