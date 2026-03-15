Собянин сообщил об уже 109 БПЛА, сбитых на подлете к Москве более чем за сутки

Система ПВО уничтожила еще один вражеский дрон, который направлялся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

Атака БПЛА на столицу началась в субботу, 14 марта. По последним данным, сбиты 109 аппаратов.

На фоне этого московские аэропорты Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют самолеты по согласованию соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании некоторых рейсов.