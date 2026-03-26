Синоптик Шувалов предупредил об учащении экстремальных погодных явлений в Москве

26 марта, 10:32Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Экстремальные погодные явления в Москве в будущем будут происходить чаще, предупредил в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Он обратил внимание, что за последнее десятилетие их количество возросло на 20–40%. К таким феноменам эксперт отнес в том числе сильные ливни.
"Тенденция учащения опасных явлений погоды <...> она только набирает силу", – подчеркнул он.
Такая ситуация, по словам Шувалова, является следствием глобальных климатических изменений, которые затрагивают не только Москву, но и всю Россию.
Еще одним из проявлений этого процесса станут сильные снегопады. По мнению доцента кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павла Константинова, изменение климата поспособствует увеличению их частоты в столице в ближайшие 10 лет.
В частности, все идет к тому, что рекорд высоты снежного покрова из-за внезапных выпадений осадков, скорее всего, будет постепенно обновляться.
