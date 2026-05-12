12 мая, 06:27

Общество

Кратковременный дождь и до 20 градусов ожидаются в Москве 12 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 12 мая, составит от 18 до 20 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь в отдельных районах.

В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 16 до 21 градуса тепла. В некоторых районах тоже возможны небольшие осадки и гроза.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть восточный, юго-восточный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что метеорологическое лето наступит в столице, в среду 13 мая. По данным синоптика, воздух прогреется выше 15 градусов, а к середине недели температура поднимется до 23.

При этом 14 и 15 мая в городе возможны непродолжительные дожди.

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето

