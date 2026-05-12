Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 05:43

Политика
Главная / Новости /

CNN: Трамп рассматривает возобновление войны против Ирана

Трамп рассматривает возобновление войны против Ирана – СМИ

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп все ближе к решению о возобновлении полномасштабной военной операции против Ирана. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в окружении американского лидера.

Отмечается, что причина такого решения – растущее нетерпение главы Белого дома. Трамп якобы разочарован отсутствием значительных уступок со стороны исламской республики. Затянувшееся противостояние, включая перекрытие Ормузского пролива, в администрации США склонны объяснять внутренними разногласиями среди иранского руководства.

При этом, по информации телеканала, в Белом доме сформировались две противоборствующие фракции. Сторонники силового подхода настаивают на агрессивных мерах, включая нанесение ударов для ослабления позиций Тегерана. Их оппоненты продолжают лоббировать продолжение дипломатического диалога.

Также в окружении Трампа хотели бы, чтобы Пакистан, выступающий связующим звеном в переговорах, более жестко и точно транслировал иранской стороне позицию США. В Белом доме существуют подозрения, что Исламабад зачастую представляет Вашингтону излишне оптимистичную картину готовности Ирана к компромиссам.

Несмотря на накаляющуюся обстановку, источники CNN полагают, что окончательное решение по иранскому вопросу вряд ли будет озвучено до запланированного на этой неделе визита президента Трампа в Китай.

Ранее США нанесли новые ракетные удары по иранским объектам на юге страны. При этом американские журналисты отмечали, что ракетные атаки по Ирану не означают возобновление конфликта. Сам Трамп пригрозил тогда новыми ударами, если Тегеран не согласится на сделку.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика