Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:56

Политика

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если тот не согласится на сделку

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут еще более сильные удары по Ирану, если Тегеран в ближайшее время не подпишет соглашение с Вашингтоном. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

"Мы снова ударили по ним сегодня, и мы ударим по ним намного сильнее и жестче, если они быстро не подпишут сделку", – подчеркнул он.

Также в интервью журналистке телеканала ABC News Трамп сообщил, что режим прекращения огня между США и Ираном продолжается, несмотря на новые американские удары по иранским объектам. Президент охарактеризовал действия военных как "легкий тычок".

Ранее США нанесли серию ракетных ударов по объектам на юге Ирана. В ответ на это иранская сторона атаковала американские эсминцы. Как сообщало агентство Tasnim, корабли, получив повреждения, отошли в сторону Оманского залива.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика