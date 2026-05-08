Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если тот не согласится на сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут еще более сильные удары по Ирану, если Тегеран в ближайшее время не подпишет соглашение с Вашингтоном. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

"Мы снова ударили по ним сегодня, и мы ударим по ним намного сильнее и жестче, если они быстро не подпишут сделку", – подчеркнул он.

Также в интервью журналистке телеканала ABC News Трамп сообщил, что режим прекращения огня между США и Ираном продолжается, несмотря на новые американские удары по иранским объектам. Президент охарактеризовал действия военных как "легкий тычок".

Ранее США нанесли серию ракетных ударов по объектам на юге Ирана. В ответ на это иранская сторона атаковала американские эсминцы. Как сообщало агентство Tasnim, корабли, получив повреждения, отошли в сторону Оманского залива.