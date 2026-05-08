Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Столичный аэропорт Внуково временно прекратил прием и отправку рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее аналогичные ограничения вводились в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево. Однако спустя некоторое время авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.

В связи с этим пассажирам рекомендовали быть готовыми к более длительному ожиданию вылета, в том числе на борту самолета. Информацию о статусе своего рейса можно было уточнить через коммуникационные каналы авиакомпаний.