Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с новым сообщением

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир первый сигнал спустя три дня затишья. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Она транслировала слово "рифмоплет". Сигнал был зафиксирован в четверг, 7 мая, в 19:06 по московскому времени.

Ранее радиостанция "Судного дня" передала в эфир сигнал "плавбаза". Сообщение поступило 4 мая в 12:47 по московскому времени.

До этого радиостанция передала послание со словом "сексофай". Сигнал был зафиксирован 30 апреля, его можно было услышать в 18:58 по московскому времени.