Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 20:21

Наука

Сильная вспышка произошла на Солнце 7 мая

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Сильная вспышка произошла на Солнце. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Вспышка предпоследнего класса мощности (М) наблюдалась 7 мая в 18:14 по московскому времени. Длительность возмущений составила 70 минут.

Ранее ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали повышенную вероятность образования магнитных бурь и геомагнитных возмущений на Земле 7 и 8 мая. Это связано с ожидаемым ростом скорости солнечного ветра возле планеты.

В частности, шансы на геомагнитные возмущения оцениваются учеными как 2/3, из которых по 1/3 шанса на магнитную бурю (красный уровень) и по 1/3 – на слабые геомагнитные возмущения (желтый уровень). При этом с вероятностью 1/3 магнитное поле Земли удержится в зеленой зоне. Общая интенсивность возможного события оценивается как средняя.

Читайте также


наука

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика