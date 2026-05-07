Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточнялось, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения распространялись на аэропорты Домодедово и Шереметьево, однако спустя время авиагавани вернулись к штатному режиму работы.

Меры были приняты в связи с отражением атак беспилотников по столичному региону. Всего с начала суток 7 мая на подлете к Москве сбили 57 дронов.