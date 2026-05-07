Благоприятные условия для наблюдения Венеры и Юпитера сложились в Москве

В Москве в настоящее время сложились наиболее благоприятные условия для вечернего наблюдения Венеры и Юпитера, сообщила Агентству "Москва" старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.

По ее словам, Венера видна в западной части неба сразу после захода Солнца – около 1,5 часа. Планета выглядит как очень яркая звезда и является третьим по яркости объектом на земном небе после Солнца и Луны.

Юпитер находится заметно выше над горизонтом и виден почти всю ночь в созвездии Близнецов. Его яркость объясняется не только высокой отражательной способностью, но и большим физическим размером: экваториальный диаметр Юпитера составляет около 140 тысяч километров, что примерно в 11 раз больше земного, так как это крупнейшая планета Солнечной системы.

Кравченко отметила, что в бинокль у Юпитера можно разглядеть четыре галилеевых спутника – Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. В течение месяца планеты будут сближаться на небе, а максимальное сближение произойдет 9 июня, когда их разделит всего 1,5 градуса – это сравнимо с диаметром трех лунных дисков.

Эксперт добавила, что при ясной погоде и отсутствии сильной засветки планеты доступны для наблюдения невооруженным глазом.

Ранее астрономы впервые зафиксировали признаки разреженной атмосферы у небольшого объекта 2002 XV.93, находящегося за орбитой Нептуна. Уточнялось, что при подтверждении теории это станет первым случаем обнаружения газовой оболочки у небесного тела таких размеров, как Плутон.