07 мая, 18:42

Спорт

Глава МОК заявила, что хочет добиться участия всех спортсменов в соревнованиях

Фото: ТАСС/EPA/ANDREAS BECKER

Международный олимпийский комитет (МОК) хочет добиться участия в международных соревнованиях всех спортсменов, заявила глава организации Кирсти Ковентри на пресс-конференции по итогам заседания Исполкома МОК.

Она указала, что решение Исполкома по белорусским спортсменам показывает это намерение. В это же время белорусский олимпийский комитет никогда не отстранялся, в отличие от Олимпийского комитета России (ОКР).

"ОКР все еще отстранен", – цитирует ее ТАСС.

Ранее МОК посоветовал международным федерациям снять ограничения с атлетов, которые представляют Белоруссию, так как Национальный олимпийский комитет республики соответствует критериям и Олимпийской хартии. Однако на российских спортсменов подобное решение не было распространено.

Уточняется, что правовая комиссия МОК еще изучает ОКР. Пока эта работа не завершена, санкции против российского комитета продолжают действовать. Кроме того, организация выразила свою обеспокоенность по поводу недавнего расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении руководства Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

