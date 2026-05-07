Рэпер Гуф матом выругался на хейтеров

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) матом выругался на подписчиков, которые оставляют негативные комментарии под его постами. Публикацию он разместил в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Музыкант, используя обсценную лексику, заявил, что устал блокировать пользователей, у которых нет публикаций и подписчиков. Гуф задался вопросом, почему эти люди такие злые, и предположил, что это может быть связано с отсутствием аудитории.

По его словам, именно с таких аккаунтов приходят неприятные комментарии о его творчестве, взглядах и личной жизни, включая судебный процесс по делу о драке в бане.

Рэпер также отметил, что если эти пользователи – боты, то у них очень хороший создатель, а если это люди с пустыми профилями, то они "все уроды".

Ранее Гуф отреагировал на слова блогера, который обвинил его в обмане. Пользователь рассказал, что менеджер рэпера якобы обещал ему билеты на концерт в Сочи за рекламу в соцсетях. Мужчина опубликовал анонсы, однако билетов не получил.

В свою очередь, музыкант подчеркнул, что ни он, ни его сестра, которая и является менеджером артиста, не имеют отношения к этой ситуации. Рэпер попросил блогера предоставить контакты "менеджера", который обещал ему билеты.