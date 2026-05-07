Пожар в автосервисе в Каспийске полностью потушили

Пожар, который возник в автосервисе в Каспийске, ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Причину возгорания определят дознаватели МЧС России.

О пожаре на автозаправочной станции "Fuel-1" в дагестанском Каспийске стало известно 7 мая. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Возгорание охватило техническое здание и автоцистерну объемом 20 кубических метров рядом с автозаправочным комплексом.

В мэрии города уточнили, что пожар начался с машины, которая загорелась внутри, а затем перекинулся на здание автосервиса. При этом, по данным администрации, сама заправка не горела.

Тушение осложняли легковоспламеняющиеся и горючие вещества. Спасателям удалось не допустить распространения огня на заправку, предотвратить взрыв автоцистерны с пропаном и переход огня на рядом стоящие здания.

