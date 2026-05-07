Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 19:32

Происшествия

Пожар в автосервисе в Каспийске полностью потушили

Фото: MAX/"Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Пожар, который возник в автосервисе в Каспийске, ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Причину возгорания определят дознаватели МЧС России.

О пожаре на автозаправочной станции "Fuel-1" в дагестанском Каспийске стало известно 7 мая. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Возгорание охватило техническое здание и автоцистерну объемом 20 кубических метров рядом с автозаправочным комплексом.

В мэрии города уточнили, что пожар начался с машины, которая загорелась внутри, а затем перекинулся на здание автосервиса. При этом, по данным администрации, сама заправка не горела.

Тушение осложняли легковоспламеняющиеся и горючие вещества. Спасателям удалось не допустить распространения огня на заправку, предотвратить взрыв автоцистерны с пропаном и переход огня на рядом стоящие здания.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика