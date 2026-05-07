Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 19:46

ЦБ объяснил рост спроса на наличные в марте и апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спрос на наличные в марте и апреле вырос из-за адаптации граждан к налоговым изменениям и желания иметь запас средств, которые не будут зависеть от работы цифровой инфраструктуры. Об этом сказано в материале "Резюме обсуждения ключевой ставки", который размещен на сайте Центробанка РФ.

При этом Банк России отметил, что перераспределение между безналичными и наличными средствами не формирует инфляционные риски, так как это может привести лишь к изменению структуры денежной массы.

В свою очередь, сберегательная активность граждан в марте и апреле оставалась высокой, хотя предпочтения смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, ценных бумаг и недвижимости.

Ранее российские банки выразили обеспокоенность тенденцией перехода части расчетов в наличные. Зампредседателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов отметил, что он переживает из-за прекращение роста доли безналичных операций. Он напомнил, что государство ведет работу по снижению доли серой экономики.

Скворцов также добавил, что в настоящее время нет понимания, носит ли этот тренд долгосрочный характер. При этом рост доли наличных расчетов ухудшает ситуацию для финансового сектора, поскольку обслуживание наличного оборота обходится дороже.

