Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 15:44

Политика

В Госдуме назвали фейком сообщения о планах заморозить вклады россиян

Фото: Москва 24/Анна Селина

Информация о планах Центробанка заморозить вклады россиян является фейком, который распространяется с целью дестабилизации обстановки в стране, заявил изданию "Абзац" зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Ранее ряд телеграм-каналов распространил якобы подлинные скриншоты проекта председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о заморозке вкладов россиян на три года.

"Это абсолютно фейковая информация, и нет смысла ее как-то анализировать", – сказал депутат.

Наумов отметил, что враги РФ в условиях гибридной и информационной войны пытаются внести смуту, дестабилизировать массовое сознание и посеять панику в российском обществе. Поэтому на такие сообщения не нужно реагировать, а также не стоит подобные слухи комментировать.

Вопросы кредитно-денежной политики будет целесообразно обсуждать только после завершения "острого этапа", но делать это следует только в стенах парламента, заключил Наумов.

Ранее российские банки выразили обеспокоенность тенденцией перехода части расчетов в наличные. В частности, в стране перестала расти доля безналичных операций. В настоящее время нет понимания, носит ли этот тренд долгосрочный характер. При этом рост доли наличных расчетов ухудшает ситуацию для финансового сектора, поскольку обслуживание наличного оборота обходится дороже.

политикаобщество

