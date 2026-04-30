Родственники погибших на батискафе "Титан" получили их останки спустя три года

Фото: ТАСС/АР/Paul Daly

Родственники пятерых погибших при крушении батискафа "Титан" получили останки близких спустя почти три года, сообщает газета The Guardian.

Как рассказала Кристин Давуд, являющаяся родственницей находившихся на борту пакистанского бизнесмена Шахзада Давуда и его 19-летнего сына Сулеймана, тела удалось получить в небольших контейнерах.

Останки, по ее словам, напоминали кашу, поскольку они находились на глубине почти четырех километров, где огромное давление буквально разрушило людей, оставив их тела неузнаваемыми.

Авторы материала, в свою очередь, дополнили, что ученым потребовались месяцы кропотливой работы, чтобы провести ДНК-анализ. Несмотря на это, принадлежность части биологического материала определить так и не удалось из-за поврежденности.

Батискаф "Титан" должен был опуститься к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" 18 июня 2023 года. Однако на следующий день судно перестало выходить на связь.

22 июня на глубине 3,6 километра Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа. Его корпус был разрушен под давлением.

На борту батискафа находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, Давуд вместе с сыном, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и француз Поль-Анри Наржеоле. Все они погибли.

Причину крушения удалось установить только в октябре 2025 года. Ею стали ошибки в инженерных расчетах. В частности, корпус подводного аппарата, изготовленный из углеволоконного композита, содержал "множество аномалий" и не отвечал требованиям прочности.