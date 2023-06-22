Обломки батискафа "Титан" нашли в 200 метрах от носовой части "Титаника"

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Обломки пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" были найдены в 200 метрах от носовой части "Титаника". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Береговой охраны США Джона Могера.

"Сегодня утром, аппарат дистанционного управления обнаружил хвостовую часть "Титана" на дне океана", – заявил он.

По информации Могера, обломки, найденные в 200 с лишним метрах от затонувшего "Титаника", свидетельствуют о том, что с батискафом произошел катастрофический направленный внутрь взрыв.

Ранее Береговая охрана США сообщила, что обнаруженные в Атлантическом океане обломки принадлежат пропавшему батискафу "Титан", а анализ останков указал на гибель всего экипажа.

Участники поисковой операции признали, что из-за глубины, на которой находятся обломки, вероятность обнаружения останков крайне мала. Сам же Могер не смог ответить на вопрос о перспективах обнаружения тел погибших, но уточнил, что специалисты продолжат работу на месте обнаружения останков.

Сообщения о пропаже батискафа, который должен был доставить экипаж к обломкам "Титаника" появились 19 июня. Позже компания OceanGate Expedition, которой принадлежало судно, подтвердила потерю связи со своим глубоководным автономным аппаратом.

По данным Береговой охраны США, запасы кислорода у команды закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 по московском времени).

Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего в Атлантике батискафа