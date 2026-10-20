Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В аэропорту Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Авиагавань обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

При этом с начала суток 20 октября в аэропортах Московского региона задержано или отменено свыше 170 рейсов. В частности, во Внуково задержали или отменили 74 рейса, в Шереметьево – 65. В Домодедово за указанный период задержано или отменено 30 рейсов, в аэропорту Жуковский – 2 рейса.