Более 170 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы с начала суток

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Более 170 рейсов задержано или отменено в аэропортах Московского региона с начала суток 20 октября. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло аэропортов.

Во Внуково задержано или отменено 74 рейса, в Шереметьево – 65. В Домодедово за указанный период задержано или отменено 30 рейсов, в аэропорту Жуковский – два рейса.

Ранее авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" объявили, что с 25 октября начинают работать по зимнему расписанию полетов. Оно будет действовать до 27 марта 2027 года включительно. Все три авиаперевозчика предложат пассажирам 282 маршрута.

Появятся новые и возобновленные направления. Из Москвы можно будет улететь во вьетнамский Фукуок и Ижевск, а также в Иркутск, Омск и Дубай. Из Внуково откроются полеты в Минск и Нукус, из Шереметьево – в Тюмень.

