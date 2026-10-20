Подавший накануне сигнал бедствия самолет S7 не запрашивал посадку в Казахстане

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Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Махачкалу, не запрашивал возможность приземления на территории Казахстана, когда подал сигнал бедствия. Решение о посадке в Омске принял экипаж лайнера, сообщил заместитель министра транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

"Была неисправность одного из двигателей. Согласно инструкции и согласно стандартам пилоты объявили аварийную ситуацию, но взяли, соответственно, курс на запасной аэродром, если я не ошибаюсь, в Омске, и благополучно сели", – сказал Ластаев.

Он также ответил "нет" на вопрос, запрашивал ли борт возможность приземлиться в Казахстане. По словам замминистра, в такой ситуации решение принимает командир воздушного судна с учетом множества факторов.

Сигнал бедствия был подан 19 октября, когда самолет пролетал над Казахстаном, разворот произошел недалеко от города Кокшетау. Борт успешно приземлился, для продолжения рейса авиакомпания направила в Омск резервное воздушное судно.

Транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.