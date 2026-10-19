Транспортная прокуратура проверит посадку рейса Новосибирск – Махачкала в Омске

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия после посадки самолета авиакомпании "Сибирь" (работает под брендом S7 Airlines) на запасной аэродром. Об этом сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что экипаж рейса № 7099 Новосибирск–Махачкала принял решение сесть в Омске. На борту находились 176 пассажиров. В итоге самолет благополучно приземлился.

После этого прокуратура начала надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, а также в части соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Об инциденте стало известно 19 октября. Самолет S7 при полете над Казахстаном подал аварийный сигнал бедствия 7700. В итоге экипаж решил развернуться недалеко от Кокшетау и сесть в Омске. По данным перевозчика, причиной стала техническая неисправность самолета.

