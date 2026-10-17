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17 октября, 19:34

Транспорт

Рейс из Москвы в Хургаду перенесли из-за ухудшения самочувствия члена экипажа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рейс SM788 авиакомпании Air Cairo из Москвы в Хургаду перенесли на 08:00 18 октября из-за ухудшения самочувствия одного из членов экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта Шереметьево.

Самолет был полностью готов к отправлению, но вылет отложили. У Air Cairo нет резервного экипажа в России, поэтому перевозчик принял решение о переносе. В аэропорту уточнили, что это связано с приоритетом безопасности пассажиров.

Пассажиров переместили из самолета в терминал в 18:38. Сейчас проходит их переоформление и снятие багажа. Клиентам предоставят размещение в гостинице по федеральным авиационным правилам России и другие меры поддержки, добавили в Шереметьево.

Ранее сообщалось, что более 20 самолетов, следовавших в аэропорты Москвы, перенаправили на запасные аэродромы из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов. В Шереметьево рассказали, что самолеты из Стамбула, Грозного, Минска, Калининграда, Кирова, Нижнекамска, Челябинска и Саратова отправили в Нижний Новгород, Чебоксары и Санкт-Петербург.

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