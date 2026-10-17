Летевший в Петербург самолет совершил вынужденную посадку в Хельсинки

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Самолет авиакомпании Red Sea Airlines, следовавший рейсом RFX321 из Хургады в Санкт-Петербург, приземлился на запасном аэродроме в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба Береговой охраны Финского залива (SLMV).

Причиной такого решения стало временное закрытие петербургского аэропорта Пулково. После дозаправки воздушное судно продолжило полет.

В пресс-службе Пулково в беседе с РБК рассказали, что аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы из-за закрытия воздушного пространства. Там отметили, что промежуточная посадка в Хельсинки была выполнена по решению авиакомпании, связанному с ограничениями воздушного пространства.

"В 08:37 самолет благополучно приземлился в аэропорту Пулково. Пассажиры высажены с борта, багаж выдан", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пять рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines, направлявшихся из Антальи в Москву, изменили маршрут и возвращаются обратно. Самолеты должны были прибыть в московский аэропорт Внуково. Вместо этого экипажи приняли решение развернуть воздушные суда и направить их обратно в Турцию. Как минимум один из пяти самолетов совершит посадку в Стамбуле.

