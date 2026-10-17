Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 17:20

Транспорт

Летевший в Петербург самолет совершил вынужденную посадку в Хельсинки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет авиакомпании Red Sea Airlines, следовавший рейсом RFX321 из Хургады в Санкт-Петербург, приземлился на запасном аэродроме в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба Береговой охраны Финского залива (SLMV).

Причиной такого решения стало временное закрытие петербургского аэропорта Пулково. После дозаправки воздушное судно продолжило полет.

В пресс-службе Пулково в беседе с РБК рассказали, что аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы из-за закрытия воздушного пространства. Там отметили, что промежуточная посадка в Хельсинки была выполнена по решению авиакомпании, связанному с ограничениями воздушного пространства.

"В 08:37 самолет благополучно приземлился в аэропорту Пулково. Пассажиры высажены с борта, багаж выдан", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пять рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines, направлявшихся из Антальи в Москву, изменили маршрут и возвращаются обратно. Самолеты должны были прибыть в московский аэропорт Внуково. Вместо этого экипажи приняли решение развернуть воздушные суда и направить их обратно в Турцию. Как минимум один из пяти самолетов совершит посадку в Стамбуле.

Читайте также


транспортза рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика