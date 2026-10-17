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17 октября, 09:26

Транспорт

"Аэрофлот" оптимизирует расписание полетов после снятия ограничений в Шереметьево

Фото: Москва 24

Авиакомпания "Аэрофлот" оптимизирует расписание полетов после снятия ограничений в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" приступил к выполнению рейсов в и из Шереметьево. Пассажиров, чьи рейсы оказались под влиянием ограничений, продолжают обслуживать: их информируют о корректировке расписания по контактам, указанным в бронировании.

В точках обслуживания в авиагавани ожидающим переоформления предлагают бутилированную воду и сэндвичи в дополнение к услугам по Федеральным авиационным правилам. Обстановка у стоек "Аэрофлота" спокойная.

Часть рейсов, находящихся на запасных аэродромах, будет выполнена после открытия аэропортов, где действуют ограничения на вылет и прилет, а также с учетом норматива рабочего времени экипажей. Пассажиров рейсов, приземлившихся в Нижнем Новгороде, доставляют в столицу автобусами, с ними работают представительства авиакомпании, уточнили в пресс-службе.

Ночью 17 октября аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково перестали принимать и выпускать самолеты. Меры были приняты для обеспечения безопасности. Утром все ограничения на полеты сняли, авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.

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