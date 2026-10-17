Все аэропорты Москвы вернулись к работе в штатном режиме

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В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский (Раменское) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – говорится в сообщении ведомства.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов на фоне атаки на Москву.

Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 144 беспилотников на подлете к столице. Информация о возможных последствиях атаки на земле не поступала.