"Аэрофлот" перейдет на зимнее расписание полетов с 25 октября

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Группа "Аэрофлот" – авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" – с 25 октября начинает работать по зимнему расписанию полетов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Зимнее расписание будет действовать до 27 марта 2027 года включительно. "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" предложат пассажирам 282 маршрута.

Появятся новые и возобновленные направления. Из Москвы можно будет улететь в Фукуок (Вьетнам) и Ижевск, а также в Иркутск, Омск и Дубай – там рейсы будут выполняться в аэропорт Аль-Мактум. Из Внуково откроются полеты в Минск и Нукус, из Шереметьево – в Тюмень.

На части направлений рейсов станет больше. Частота полетов вырастет из Москвы в Ереван, Гянджу, Нячанг и Санью, а также в Ижевск и Сыктывкар. Из Внуково чаще будут летать в Термез и Фергану, из Шереметьево – в Калининград, Самару, Махачкалу, Саратов, Екатеринбург, Минеральные Воды и Челябинск.

Кроме того, "Аэрофлот" и "Россия" увеличат число рейсов из Москвы в Самару, Пензу и Южно-Сахалинск.

Ранее авиационные власти России и Египта подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение авиасообщения между странами. Документ подписали по итогам переговоров представителей авиационных властей двух государств.