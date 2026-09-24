Red Wings может запустить рейсы в египетский Борг-эль-Араб в 2027 году

Фото: РИА Новости/пресс-служба аэропорта Жуковский

Авиакомпания Red Wings рассчитывает запустить рейсы в египетский город Борг-эль-Араб в 2027 году. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее компания подала в Росавиацию заявку на допуск к рейсам в Борг-эль-Араб из Москвы и Екатеринбурга. Полеты планируется выполнять на российских самолетах семейства Ту-204/214.

При этом Red Wings сохраняет планы запуска полетной программы на другой египетский курорт – Эль-Аламейн. В настоящее время авиакомпания обсуждает с турагентствами и туроператорами возможность организации чартерных программ в оба египетских аэропорта.

В августе Росавиация по поручению Минтранса открыла авиасообщение с египетскими городами Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. Агентство уведомило российские авиакомпании о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов в упомянутые курорты.