МРОТ в России с 2027 года вырастет до 28,9 тысячи рублей

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2027 года составит 28 935 рублей, что на 6,8% больше текущего уровня. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании правительства, передает РИА Новости.

По словам министра, рост показателя соответствует прогнозному увеличению заработных плат в следующем году. Он также отметил, что задача, поставленная президентом РФ, – довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году – будет выполнена. Это позволит ускорить рост доходов работников с небольшими зарплатами.

Ранее руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что минимальная заработная плата в России должна составлять не менее 60 тысяч рублей. По его словам, в стране стремительно растут расходы граждан. В первом полугодии жители стали откладывать вдвое меньше средств – всего 4,4%. Расходы увеличились на 13,7%, а доходы – только на 7%.

В качестве меры против бедности политик предложил ввести реальный порог бедности, исходя из стоимости потребительской корзины. При нынешних ценах она оценивается в 45 тысяч рублей. Он считает, что прожиточный минимум должен быть не менее 45 тысяч, а МРОТ – не менее 60 тысяч рублей. На этой основе, по его словам, следует рассчитывать справедливые зарплаты и пенсии.

