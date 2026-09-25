Эксперт Ракута: новые условия ипотеки не повлекут резкого подорожания жилья

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Существенного подорожания жилья из-за пересмотра условий семейной ипотеки в ближайшее время ждать не стоит. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ипотечного брокера и эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуту.

По его прогнозу, участникам рынка понадобится около одного-двух месяцев, чтобы адаптироваться к новым правилам. В этот переходный период застройщики, вероятно, будут искать возможности поддержать спрос и предложат покупателям другие способы приобретения жилья.

"Застройщики будут перестраивать свою бизнес-модель, активно, пока еще это возможно, предлагать какие-то программы рассрочки, договариваться с конкретными банками по поводу субсидирования программы", – объяснил Ракута.

Ранее правительство России утвердило изменения программы "Семейная ипотека". С 1 октября 2026 года размер ставки будет зависеть от количества детей в семье и региона проживания. Новые условия распространятся на кредитные договоры, оформленные с этой даты. Ставки составят от 2 до 12% годовых, причем хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше семи лет.

