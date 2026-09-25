Ландшафтный пожар в Оренбуржье локализован

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Ландшафтный пожар в Оренбургской области локализован, распространение огня на поселок Губерля не допущено. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Угроза населенному пункту снята. Пожар локализован на площади 2 200 гектаров сухой растительности и 170 квадратных метров по строениям", – уточнили в ведомстве.

При этом огнем уничтожены 6 садовых домиков и 4 неэксплуатируемые постройки. До этого сообщалось о 10 сгоревших строениях, данные скорректировали после проверки. Эвакуация населения не требуется.

Ранее МЧС предупреждало об огненном фронте протяженностью около одного километра, который представлял угрозу населенному пункту Губерля. Сейчас пожарные продолжают работы по ликвидации последствий возгорания.

