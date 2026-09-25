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25 сентября, 21:57

Культура

The New York Times составила список 100 лучших сериалов XXI века

Фото: кадр из сериала "Во все тяжкие"; режиссеры – Мишель Макларен, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган; производство – American Movie Classics (AMC), Gran Via, High Bridge Productions

Американское издание The New York Times составило список 100 лучших сериалов, вышедших после 1 января 2000 года. Об этом сообщается на сайте газеты.

Первое место занял проект "Во все тяжкие" (2008–2013) – история школьного учителя химии Уолтера Уайта, у которого выявили онкологию. Он начинает производить метамфетамин, чтобы обеспечить семью.

Вторую строчку рейтинга заняла криминальная драма "Прослушка" (2002–2008), третью – "Безумцы" (2007–2015). В пятерку также вошли "Наследники" и "Дрянь".

В первую десятку попали "Игра престолов", "Вице-президент", "Студия 30", "Умерь свой энтузиазм" и "Атланта". Среди других известных проектов в списке оказались американская версия "Офиса", "Американцы", "Чернобыль", "Корона", "Черное зеркало", "Лучше звоните Солу" и "Разделение".

В рейтинг включили и сравнительно новые сериалы: "Питт", "Переходный возраст", "Хитрости", "Медведь", "Тед Лассо", "Сегун" и "Дипломатка". Завершают сотню "Остановись и гори", "Сообщество", "ОА", "Девочки Гилмор" и "Скандал".

В составлении списка приняли участие более 500 представителей киноиндустрии – актеры, режиссеры, шоураннеры и другие профессионалы.

Ранее американский актер Вин Дизель заявил, что съемки фильма "Форсаж: Навсегда" начнутся в декабре. Артист признавался, что расплакался после прочтения сценария фильма. Премьера запланирована на март 2028 года.

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