Вин Дизель сообщил о начале съемок "Форсаж: Навсегда" в декабре

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Американский актер Вин Дизель сообщил, что съемки фильма "Форсаж: Навсегда" начнутся в декабре. Об этом он рассказал изданию Variety.

Премьера картины запланирована на март 2028 года. Ранее Дизель признавался, что расплакался после прочтения сценария фильма.

Вместе с тем зарубежные СМИ сообщали, что Disney рассматривает создание нового фильма франшизы "Один дома" с 45-летним Маколеем Калкиным. Актер уже встречался с руководителями студии в Бербанке, чтобы обсудить потенциальное возрождение проекта. По данным источников, концепция "очень хорошая". Первая часть комедии вышла в 1990 году, вторая – в 1992-м.

Также ведутся переговоры о перезапуске франшизы "Элвин и бурундуки". Обновленный формат проекта будет адаптирован под запросы современной аудитории, активно потребляющей контент на видеохостингах, включая YouTube.