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02 октября, 12:57

Политика

Япония ввела новые санкции против РФ

Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON

Япония ввела новые санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Токио включил в санкционные списки 33 компании и 9 граждан из России, а также 4 организации из Турции и ОАЭ. Более того, Япония ввела ограничения в отношении 35 судов, якобы связанных с РФ.

Рестрикции затронули "Военторг", "Алабугу Девелопмент", "Алабугу Машинери", "Уралвагонзавод", а также гендиректора "ВНИИР-Прогресс" Владислава Костина и замглавы "Ростеха" Дмитрия Леликова.

Ранее Великобритания добавила в санкционный список 23 физических и юридических лица. Их активы будут заморожены.

Более того, под ограничения подпали 8 судов. Среди них – 3 судна "теневого флота", 2 судна, якобы предоставляющие им "бункеровочные услуги", и 3 ледовых судна РФ.

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Сюжет: Санкции
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