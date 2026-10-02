В России изменится сбор за возврат ж/д билетов

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования в России составит от 1 до 10% от стоимости проезда с 1 декабря. Размер платежа будет зависеть от времени, оставшегося до отправления, сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

До 30 ноября включительно сбор останется прежним – 3,7 рубля. Новые правила утвердила Федеральная антимонопольная служба. При этом конкретные тарифы в пределах 10% устанавливают сами перевозчики.

В компании пояснили, что сбор будет рассчитываться в процентном соотношении к тарифу на проезд: 1% – при возврате за 45 суток и более до отправления, 3% – от 30 до 44 суток, 5% – от 10 до 29 суток, 10% – за 9 и менее суток до отправления. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег он теряет.

"Такой подход позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда, а значит, предложить дополнительные места пассажирам, которые планируют свои поездки заблаговременно", – отметили в РЖД.

Прогрессивная шкала будет применяться только к билетам, приобретенным с 1 декабря. При расчете сбора учитывается цена билета без стоимости комплекса сервисных услуг и платы за пользование постельным бельем.

В международном сообщении со странами СНГ и Абхазией будет действовать сбор, аналогичный внутригосударственному. При возврате билетов в сообщении с Китаем, Монголией и КНДР сбор останется без изменений – 5 швейцарских франков.

По данным РЖД, в 2025 году количество возвращенных билетов впервые превысило 25 миллионов, что составляет порядка 23% от общего объема перевозок. Более половины билетов возвращались в период от 5 и менее дней до отправления поезда, при этом только 39% из них выкупались повторно.

Кроме того, с 1 октября Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) проиндексировала тарифы на проезд в скорых и скоростных пригородных поездах повышенной комфортности. Изменения затронули станции Химки, Сходня, Зеленоград-Крюково, Алабушево и Подсолнечная. Корректировки коснулись как разовых билетов, так и абонементных проездных документов на поезда 7000-й категории.