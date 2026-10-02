В Бурятии женщина насмерть задавила машиной свою 74-летнюю мать

Фото: телеграм-канал "Полиция Бурятии"

В Бурятии женщина в состоянии алкогольного опьянения насмерть задавила машиной свою пожилую мать. Об этом сообщила региональная полиция в MAX.

По данным ведомства, ДТП произошло в селе Кудара-Сомон на территории Кяхтинского района. В ночь на 2 октября местная жительница, управляя автомобилем Toyota Premio, при заезде в ограду дома наехала на 74-летнюю мать, открывавшую ворота.

Для пожилой женщины полученные травмы оказались смертельными. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее автобус сбил 9-летнего мальчика в подмосковном Королеве. ДТП произошло утром 30 сентября около одного из домов на улице Тихонравова.

Предварительно, транспортное средство совершило наезд на ребенка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мальчик получил телесные повреждения, его госпитализировали.