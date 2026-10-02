"Победа" скорректирует расписание из-за ограничений в аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Авиакомпания "Победа" была вынуждена задержать и отменить часть рейсов из-за продолжительных временных ограничений в аэропортах российских регионов. Об этом сообщает перевозчик.

Из-за ограничений на использование воздушного пространства расписание полетов корректируется. Службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов согласно федеральным авиационным правилам и стандартам перевозчика.

Пассажиров просят заранее проверять статус рейса через чат-бот, на сайте аэропорта или по электронной почте, указанной при бронировании. Для возврата билетов, в том числе по невозвратным тарифам, доступен специальный сервис.

Ранее появилась информация, что авиакомпания "Аэрофлот" запустила чат-бот в мессенджере MAX для бронирования и приобретения билетов. Пока пользователям доступны авиабилеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Также там можно оформить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца и переоформить билет.

