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02 октября, 11:17

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Врач Прокофьев: в листве можно подцепить клещей, поскольку они активны до заморозков

Врач предупредил о риске подцепить клещей в осенней листве

Фото: depositphotos/Erik_Karits

Во время осенней фотосессии в листве существует риск подцепить клещей, поскольку они сохраняют активность до наступления глубоких заморозков. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на врача общей практики Дениса Прокофьева.

По его словам, опавшая листва является местом скопления клещей, поэтому любителям прогулок следует проявлять осторожность до прихода зимы. Он добавил, что ранее уже сталкивался с подобными случаями в своей практике.

Самым надежным способом избежать опасных последствий при встрече с паразитом остается вакцинация от энцефалита. Также следует использовать закрытую одежду и специальные средства защиты, после прогулки осматривать все участки тела, а в случае укуса не пытаться извлечь насекомое народными методами и обратиться к врачу, заключил Прокофьев.

Ранее сообщалось, что с приходом осени главную угрозу для человека представляют не крупные взрослые клещи, а их микроскопические нимфы и малозаметные самцы. Речь идет о нимфах – клещах, находящихся на ранней стадии развития, а также о молодых имаго, то есть взрослых особях, которые либо недавно вышли из куколки, либо пережили последнюю линьку минувшим летом.

Даже кратковременный контакт небезопасен, поскольку такие особи тоже способны передавать инфекцию. При этом в ряде регионов доля зараженных боррелиями членистоногих достигает 35%.

Пик клещевой активности может сохраниться в России до конца сентября

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