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Президент Южной Кореи Ли Чже Мен заявил, что примет меры, если украинские власти не признают существование конфиденциальных договоренностей по вопросу пленных солдат из КНДР и не принесут извинений за их нарушение. Об этом он написал в соцсети X.

Как отметил Ли Чже Мен, в вопросе репатриации пленных Украина запросила конфиденциальность, и была достигнута договоренность не разглашать эту информацию, однако затем Киев нарушил ее в одностороннем порядке.

Президент рассказал, что после его сожаления и недоумения по поводу поступка украинского руководства на Украине его фактически назвали лжецом. Там утверждали, что договоренностей не существовало, и говорили о неизбежности вооруженного конфликта между двумя республиками Корейского полуострова. Ли Чже Мен назвал такие заявления провокацией войны.

"Если они продолжат отказываться признавать факты и приносить публичные извинения, мы предпримем дальнейшие меры", – добавил он.

Выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев отправил в Сеул двух захваченных военнослужащих КНДР. По его словам, при попытке задержания один из них пытался покончить с собой. Позже пресс-секретарь Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что был обнародован лишь сам факт передачи, а не детали, и подчеркнул, что Украина – "открытая страна".

Ли Чже Мен отреагировал на это недовольством действиями украинского коллеги. Он сказал, что с Украиной было заключено соглашение о неразглашении, но Зеленский его нарушил.

Старший секретарь президента по связям с общественностью Сон Ги Хон, в свою очередь, заявил: Сеул "рассматривает дополнительные меры, которые могут потребоваться в связи с этим вопросом". По его словам, нарушение украинской стороной соглашения о неразглашении и одностороннее раскрытие информации – "очень серьезное дело".

