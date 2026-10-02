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02 октября, 09:20

Происшествия

Полицейский погиб при задержании подозреваемого в наркоторговле в Подмосковье

Фото: vk.ru/50mvd

Капитан полиции Павел Шевяков погиб при задержании подозреваемого в наркоторговле в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков исполнял свои служебные обязанности. Сотрудники полиции получили оперативную информацию о группе лиц, занимающихся незаконным распространением наркотиков на территории округа. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили адрес в деревне Паново и прибыли по нему.

Когда полицейские подошли к входной двери частного дома, они постучали и представились. Мужчина открыл огонь, ранив Шевякова. Полицейский скончался от полученных ранений. Ответным огнем злоумышленник был нейтрализован.

Погибшему 35 лет. На службу в подмосковную полицию он пришел в апреле 2015 года.

"Руководство и личный состав ГУ МВД России по Московской области выражают искренние соболезнования семье и близким", – подчеркнули в полиции.

Родным и близким погибшего будет оказана необходимая помощь.

В пресс-службе Следственного комитета России подчеркнули, что по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, баллистические и молекулярно-генетические экспертизы. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Ранее в Домодедовском городском округе при столкновении легкового автомобиля со служебным мотоциклом погиб инспектор ДПС. Авария произошла на 7-м километре дороги Шебанцево – Голубино – Глотаево: 54-летний водитель иномарки врезался в мотоцикл под управлением сотрудника ДПС. В результате 33-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

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