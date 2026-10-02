Минздрав России признал диабет неинфекционной пандемией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Диабет приобрел характер неинфекционной пандемии, основной прирост пациентов обеспечивает диабет второго типа. Об этом ТАСС сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России.

В центре объяснили, что заболевание приводит к повышению сахара в крови, но механизмы развития разные. При диабете первого типа поджелудочная железа не вырабатывает инсулин из-за гибели клеток, вызванной аутоиммунным сбоем.

При диабете второго типа характерна ситуация, когда инсулин производится в достаточном объеме, но клетки теряют к нему чувствительность. Подобное состояние обычно обусловлено наследственной предрасположенностью, избыточной массой тела и старением организма.

Ранее директор указанного учреждения Наталья Мокрышева предупредила, что особенности современного образа жизни могут стать причиной развития предиабета. Она выделила несколько причин, в числе которых слабая физическая активность, хронический стресс и перенесенные инфекции.